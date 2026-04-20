TSE dará apertura a la “Cátedra Magistral de Derecho Electoral DR. Julio Brea Franco”

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció el inicio de la “Cátedra Magistral de Derecho Electoral Dr. Julio Brea Franco”, un espacio académico concebido para el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los procesos electorales y los principales desafíos que enfrenta la democracia en América Latina.

La conferencia que marcará la apertura de la Cátedra estará a cargo del reconocido politólogo y jurista Daniel Zovatto, experto en elecciones, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, quien desarrollará el tema “Calidad Democrática Electoral: Superciclo Latinoamericano 2025-2027”.

Su ponencia abordará el contexto político-electoral que prevalece en la región, caracterizado por una intensa agenda de procesos electorales, así como los retos en materia de transparencia, legitimidad y confianza ciudadana.

La actividad forma parte de los esfuerzos institucionales que realiza el TSE orientados a promover la formación continua, el debate académico y el fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, contribuyendo a crear un escenario de diálogo académico y fortalecimiento de la cultura democrática en el país.

La actividad será abierta al público interesado, con atención en profesionales del derecho, actores políticos y ciudadanos con vocación democrática.

El Tribunal Superior Electoral creó la “CÁTEDRA DE DERECHO ELECTORAL DR. JULIO BREA FRANCO”, a iniciativa del juez presidente Ygnacio Camacho Hidalgo, con el objetivo de conformar un conjunto de insumos de elevado contenido académico capaz de propiciar jornadas que sirvan para incrementar el acervo jurídico de los integrantes de la Alta Corte; del público en sentido general y de la comunidad jurídica en particular, con énfasis en el derecho electoral.

Esta Cátedra propiciará el cumplimiento de objetivos trascendentes del Tribunal Superior Electoral, el cual, podrá apoyarse en universidades; centros técnicos y académicos de investigación, así como promover iniciativas de estudios relativas al Derecho Electoral; a los derechos fundamentales, en especial los políticos-electorales; al derecho electoral comparado; a la jurisprudencia constitucional atinente a la materia electoral y a los procedimientos contenciosos electorales.

Otro propósito de esta Cátedra, de manera especial, en el ámbito competencial del Tribunal Superior Electoral, es contribuir al diálogo e intercambio de ideas respecto a temas específicos expuestos por acreditadas personalidades invitadas y/o autoridades académicas de amplio reconocimiento en su campo, vinculadas al valor de la integridad que debe adornar a todo buen servidor del área jurisdiccional.

Con el transcurrir del tiempo, el Derecho Electoral ha ido adquiriendo un sitial de innegable trascendencia en el ámbito de las especialidades jurídicas, al punto de pasar de ser una parte adherida al Derecho Constitucional como rama del derecho público y generadora de poco interés en la comunidad jurídica, a una disciplina dotada de autonomía dentro de dicha esfera pública.

El ascenso de la importancia del Derecho Electoral, se refleja en un incremento notorio del interés de abogados; políticos; politólogos; sociólogos; historiadores y académicos en sentido general, quienes se muestran deseosos de elevar sus niveles de conocimiento sobre esta apasionante rama de las ciencias jurídicas y políticas.

El DR. JULIO BREA FRANCO fue uno de los primeros cultivadores del Derecho Electoral en República Dominicana, además de constitucionalista; profesor de varias generaciones de estudiantes y profesionales; funcionario público; autor de libros y artículos sobre esta materia; con estudios de especialización en prestigiosas universidades europeas, quien fue siempre un abanderado del respeto a la Constitución y a las leyes, como normas a las que debían someter todos sus actos, tanto los gobernados como los gobernantes.

La Cátedra Magistral de Derecho Electoral DR. JULIO BREA FRANCO” ofrecerá conferencias una vez al año y será coordinada por el juez titular del TSE Pedro P. Yermenos Forastieri.