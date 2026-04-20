Semifinales de la Champions League: Lo que debes saber de los enfrentamientos

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El camino a la gloria europea se estrecha. La UEFA Champions League entra en su etapa culminante con cuatro colosos listos para jugarse el prestigio, la historia y el trono del continente en unas semifinales que prometen paralizar el planeta fútbol.

A continuación, echemos un vistazo de varias claves que podría definir estos partidos.

Paris Saint-German vs Bayern Munich (Martes 28 de abril)

Ousmane Dembele del PSG

Este es el decimosexto encuentro de la UEFA entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, todos en la Liga de Campeones. El Bayern cuenta con una ventaja de 9-6 y ha ganado los últimos cinco partidos, incluyendo la victoria por 2-1 en París en la cuarta jornada de esta temporada.

En sus tres eliminatorias, el Bayern se impuso en la final de 2020 (1-0) y en los octavos de final de la temporada 2022/23 (3-0 en el global), mientras que el París Saint-Germain avanzó en los cuartos de final de la temporada 2020/21 por la regla del gol de visitante tras un empate global de 3-3.

El París Saint-Germain se enfrenta por tercera vez a un rival alemán en las semifinales de la Liga de Campeones, tras haber vencido al Leipzig por 3-0 en la eliminatoria a partido único de la temporada 2019/20 y haber perdido por un global de 2-0 ante el Dortmund en la temporada 2023/24.

Una victoria del PSG supondría la número 100 en la Liga de Campeones, convirtiéndose así en el primer club francés en alcanzar este hito; su primera victoria en la competición fue un triunfo por 2-0 en casa contra el Bayern en la fase de grupos de la temporada 1994/95.

Por su parte, el Bayern ha ganado 14 de sus últimos 16 partidos de la UEFA contra equipos franceses (2 derrotas) y también ha ganado seis de sus últimos siete encuentros como visitante contra equipos franceses (1 derrota).

Además, el Bayern ha ganado cinco de sus siete eliminatorias anteriores de la UEFA a doble partido contra equipos franceses y también ha ganado sus tres eliminatorias a partido único contra equipos franceses, incluyendo su única semifinal previa de la UEFA contra un club francés: una victoria por 3-0 sobre el Lyon en la Liga de Campeones 2019/20.

Atlético de Madrid contra Arsenal (Miércoles 29 de abril)

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Este es solo el cuarto encuentro de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, tras la victoria global del Atlético por 2-1 en las semifinales de la Europa League 2017/18 (1-1 en Londres, 1-0 en Madrid) y la victoria del Arsenal por 4-0 en casa en la tercera jornada de la Champions League de esta temporada.

El Atlético solo ha ganado dos de sus últimos 12 partidos de la UEFA contra equipos ingleses (2 empates y 8 derrotas), pero solo ha perdido dos de sus 18 encuentros anteriores contra ellos en Madrid (9 victorias y 7 empates).

El Atlético ha ganado 11 de sus 15 eliminatorias anteriores de la UEFA a doble partido contra equipos ingleses, incluidas las tres semifinales: contra el Liverpool en la Europa League 2009/10, contra el Chelsea en la Champions League 2013/14 y contra el Arsenal en la Europa League 2017/18.

Los 34 goles que ha marcado el Atlético esta temporada son su mejor registro histórico en una campaña de Copa de Europa/Liga de Campeones (todas las rondas). Su mejor marca anterior fue de 26 goles en la temporada 2013/14.

Por otro lado, el Arsenal ha ganado sus últimos siete partidos de la Liga de Campeones contra equipos españoles, el más reciente la victoria por 4-0 en casa contra el Atlético de Madrid en la tercera jornada. Son el primer equipo en la historia de la Copa de Europa/Liga de Campeones en ganar siete partidos consecutivos contra equipos españoles. También han ganado sus últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones como visitantes contra equipos españoles.

Los Gunners han ganado cinco y perdido cuatro de sus nueve eliminatorias anteriores de la Liga de Campeones a doble partido contra equipos españoles. Esta es su segunda semifinal en la competición contra un club español, tras haber vencido al Villarreal por 1-0 en el global en la temporada 2005/06.

El Arsenal ha alcanzado las semifinales de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva —un hito en su historia— y esta es su cuarta semifinal en total, tras haber vencido al Villarreal en la temporada 2005/06 antes de perder sus dos últimas semifinales en esta fase, contra el Manchester United en la temporada 2008/09 y el PSG la temporada pasada.