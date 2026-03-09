Adidas y Fedombal presentan la nueva camiseta de la Selección Dominicana de Baloncesto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), en alianza con Adidas, presenta oficialmente la nueva indumentaria de las selecciones nacionales de baloncesto, una propuesta que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo vivo de identidad, pasión y espíritu dominicano.

Esta nueva colección incluye camisetas y pantalones cortos para las categorías masculinas y femeninas, tanto de local como de visitante, capturando la esencia de un país que vibra con cada enceste y se une alrededor de su deporte estrella. Inspirada en los colores y paisajes que definen la riqueza cultural y natural de la República Dominicana, la indumentaria celebra la grandeza de una nación que nunca deja de soñar.

La camiseta de local destaca con un azul profundo, inspirado en la inmensidad de los mares que rodean la isla, un guiño directo a la fuerza, serenidad y grandeza del pueblo dominicano. La camiseta de visitante se presenta en blanco con acentos rojos, evocando la claridad del cielo caribeño, la valentía de nuestra gente y el orgullo que late en cada rincón del país al ver ondear su bandera.

Más que una prenda, la camiseta representa el ADN del baloncesto dominicano: la garra, la alegría, la determinación y la resiliencia que distinguen a nuestros atletas dentro y fuera de la cancha. Cada línea, cada tono y cada detalle han sido concebidos para narrar la historia de un pueblo que avanza con vigor, que honra sus raíces y que abraza la innovación sin olvidar la tradición.

Su estreno oficial se llevó a cabo el 29 de diciembre. Esto busca inspirar a la próxima generación de jugadores y a todos los fanáticos que celebran y sueñan junto con su equipo nacional.

La nueva camiseta Fedombal 2025 está disponible en tiendas adidas ubicadas en Galería 360 y Ágora Santiago Center, así como también en las tiendas Sportline ubicadas en Ágora Mall, Sambil, Downtown, Galería 360, Megacentro y Ágora Santiago Center.

Carla Vélez, Gerente de Marca Adidas y Marcela Costa, Gerente de Mercadeo AdidasFuente externa

Acerca de Adidas

Adidas es un líder mundial en la industria de artículos deportivos. Con sede en Herzogenaurach, Alemania, la compañía emplea a más de 62 mil personas en todo el mundo y registró ventas de 23.700 millones de euros en 2024.

Acerca de Fedombal CERCA

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) es el organismo rector encargado de organizar, dirigir y regular las competencias de clubes y selecciones nacionales en la República Dominicana. Su misión es impulsar el crecimiento del baloncesto en todas sus categorías, promoviendo la formación de atletas, entrenadores y árbitros, así como el fortalecimiento del deporte a nivel nacional e internacional.