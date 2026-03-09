Dominicana ruge en el Clásico: noquea a Israel y avanza a los Cuartos de Final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El estelar Fernando Tatis Jr. conectó un grand slam e impulsó seis carreras, y la República Dominicana aseguró su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol con una victoria por 10-1 sobre Israel el lunes en Miami.

Tatis conectó un jonrón en la segunda entrada con un cambio de velocidad de 78.5 mph ante Ryan Prager, quien se encontraba en el plato admirando su indudable batazo por encima de la barda del jardín izquierdo. Luego añadió un sencillo de dos carreras en la séptima. Geraldo Perdomo había puesto a los dominicanos por delante con una base por bolas con las bases llenas.

Fernando Tatis Jr.

Las seis carreras impulsadas de Tatis igualaron a Adrián González en 2009 con la segunda mayor cantidad en un juego del Clásico Mundial de Béisbol, una detrás del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

República Dominicana (3-0) lidera el Grupo D, superando a Venezuela (2-0), que también aseguró su pase a cuartos de final gracias a la victoria dominicana.

Venezuela jugará contra Nicaragua (0-3) más tarde el lunes y el ganador del partido Venezuela-República Dominicana del martes se enfrentará a Corea del Sur en cuartos de final en Miami el viernes. El perdedor se enfrentará a Shohei Ohtani y Japón en Miami el sábado.

Ofensiva y Bello lideran a RD

El cuadrangular con las bases llenas de Tatis Jr. fue el primero de un jugador dominicano en la historia de este evento y sus seis vueltas impulsadas en el juego también son una marca para un jugador dominicano. El récord para el evento lo tiene Ken Griffey Jr., con siete carreras remolcadas.

Tras el desempeño de Bello, los relevistas dominicanos aumentaron a 14 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Gregory Soto lanzó el sexto episodio con tres ponches; Carlos Estévez tiró el séptimo, en el que permitió un hit y ponchó a uno; Wandy Peralta trabajó el octavo sin dificultades y Seranthony Domínguez liquidó el noveno sin contratiempos.

Oneil Cruz, quien anotó tres veces, también disparó a un jonrón solitario, el noveno de la República Dominicana, líder del certamen en esta categoría.

Israel anotó su única carrera al cierre del quinto inning, cuando Spencer Horwitz disparó un jonrón abriendo ese episodio frente al abridor dominicano Brayan Bello.

La República Dominicana respondió con otras dos vueltas en el séptimo acto gracias a un imparable de Tatis Jr., que remolcó a Cruz y a Geraldo Perdomo para colocar el marcador 8-1.

En la siguiente entrada, Agustín Ramírez se encargó de ampliar la pizarra tras batear un rodado a segunda con las bases llenas.

El punto final lo puso Erik González con un triple remolcador en el noveno acto.

Este fue el segundo triple en la historia de la participación quisqueyana en el evento, después del conectado por José Reyes en 2013.