Incendio en Glasgow obliga a cerrar la principal estación ferroviaria de Escocia

Un incendio que destruyó parte de un edificio histórico junto a la estación central de Glasgow obligó este lunes a cerrar el principal nudo ferroviario de Escocia, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando entre humo persistente y fuertes alteraciones del transporte tras el colapso parcial del inmueble.

El fuego comenzó el domingo a las 15:45 GMT en un comercio de la calle Union Street, en el centro de la ciudad, y se extendió a un edificio victoriano del siglo XIX situado junto a la estación, cuya cúpula terminó desplomándose tras varias horas en llamas, sin causar heridos.

Durante la mañana, bomberos seguían rociando con agua los restos del edificiodesde plataformas elevadas y mangueras instaladas en la calle, mientras el olor a humo aún invadía el centro de la ciudad y varias calles permanecían cerradas al tráfico.

La zona cercana a la estación estaba acordonada por la Policía, cuyos agentes llevaban mascarillas de protección mientras curiosos se detenían a observar los daños y a tomar fotografías del despliegue de emergencia.

El ministro principal escocés, John Swinney, visitó el lugar del siniestro y afirmó que el edificio ha sufrido daños "inmensos", al tiempo que advirtió de que existen "importantes desafíos de seguridad" antes de poder reabrir la estación.

Swinney señaló que las interrupciones en el transporte ferroviario y en las carreteras del centro de Glasgow son "absolutamente enormes", aunque aseguró que se están realizando esfuerzos para restablecer los servicios lo antes posible.

Glasgow Central, la estación con mayor tráfico ferroviario de Escocia y una de las principales del Reino Unido, permanece cerrada mientras se efectúan inspecciones para evaluar posibles daños en la infraestructura y, según las autoridades, podría seguir clausurada al menos hasta el martes.