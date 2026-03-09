Las veces que el petróleo llegó a 100 dólares y cómo afectó a República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada vez que el precio internacional del petróleo ha superado la barrera de los 100 dólares por barril, la República Dominicana ha sentido con fuerza el impacto alza, traducido en aumento de la factura petrolera, presión sobre los subsidios, encarecimiento de combustibles y repercusiones directas en sectores como transporte, construcción y turismo.

En 2008, durante la crisis financiera global, el crudo llegó a superar los 140 dólares. El país enfrentó un incremento histórico en los precios de la gasolina y el gasoil, lo que obligó al gobierno a destinar mayores recursos a subsidios eléctricos y a lidiar con una inflación acelerada.

Entre 2011 y 2014, la inestabilidad en Medio Oriente mantuvo el barril por encima de los 100 dólares durante varios años. La factura petrolera dominicana se disparó, generando déficit fiscal y presiones en la balanza de pagos.

En 2022, la guerra en Ucrania volvió a empujar el crudo por encima de los 100 dólares. Los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) se encarecieron, afectando directamente a los hogares y al transporte público.

Ahora, en 2026, el barril de Texas alcanzó los 104,86 dólares debido al conflicto en Irán. Economistas advierten que el alza puede frenar el crecimiento económico dominicano, encareceri la construcción y el turismo, y obligar al gobierno a aumentar los subsidios para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

De acuerdo con estimaciones del Banco Central, cada aumento de un dólar en el precio del petróleo incrementa la factura petrolera del país en más de US$63 millones.