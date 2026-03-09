Felipe Payano felicita hoy en su Dia a todos los cronistas deportivos de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El miembro titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo; de la Dirección Política y exministro de Deportes, Felipe- Jay- Payano, envió este lunes nueve de marzo 2026, una calurosa felicitación a todos los periodistas deportivos de la República Dominicana y en la diáspora que hoy festejan su día.

Dijo que hoy el periodismo deportivo de la República Dominicana está de fiesta. “En nombre también del presidente Leonel Fernández nos unimos a esa celebración que nos llena de orgullo”.

Explicó que los cronistas deportivos siempre han sido los grandes aliados del deporte nacional, ya que son los que llevan bien actualizadas las informaciones deportivas del mundo deportivo, sobre todo donde hay atletas dominicanos.

Apuntó, igualmente, que desea felicitar a la Asociación de

Cronistas Deportivos de Santo Domingo, que preside el periodista Américo Celado y a toda su membresía por la celebración de un nuevo aniversario de la institución fundada en 1929.

“Nuestras más sinceras congratulaciones a todos los profesionales de la crónica deportiva de toda la República Dominicana, en la modalidad escrita, radial, televisada, digital y redes sociales, por la celebración del Día Nacional del Cronista Deportivo.

Recordó que en 2008 el presidente Leonel Fernández ordenó remodelar y se reinauguró el local de la ACD en la Atarazana y también otorgó pensiones a varios veteranos periodistas y locutores deportivos en la gestión de Ramón Cuello. El mandatario recibió una placa de reconocimiento a nombre de la ACD, de manos de Ramón Cuello y Adelaida Hernández

“La crónica deportiva siempre recibió nuestro respaldo en las gestiones, primero como Subsecretario de Deportes (1996-2000) y luego como Ministro de Deportes 2004-20012, donde implementamos el concurso de Literatura

Deportiva Profesor Juan Bosch donde se premiaron con grandes sumas de dinero a los más destacados”, apuntó Payano.

Explicó que el entonces presidente Leonel Fernández declaró en 2008, mediante decreto, el 9 de marzo de cada año como Día Nacional del Cronista Deportivo, como un reconocimiento a los hombres y mujeres que día a día se dedican a las crónicas deportivas en República Dominicana.

La decisión está contenida en el decreto número 106-08, de fecha de 18 de marzo, y dispuso enviarlo a la Secretaría de Deportes para su cumplimiento.