ADOTURD dice juego MLB fortalece turismo deportivo

En el marco del histórico encuentro celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), Yerik Pérez, sostuvo un intercambio institucional con el Comisionado de Major League Baseball, Rob Manfred, junto al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.

Durante el encuentro se destacó el impacto estratégico que este tipo de eventos representa para la República Dominicana, no solo desde el ámbito deportivo, sino como motor de dinamización económica, generación de empleos, fortalecimiento del sector hotelero, activación del comercio y proyección internacional de la marca país.

ADOTURD resaltó de manera especial la presencia activa del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como una expresión clara del compromiso del Poder Legislativo con la consolidación del turismo deportivo como industria estratégica nacional. Su participación envía una señal de respaldo institucional y visión de Estado en favor de políticas públicas que integren deporte, turismo, infraestructura y competitividad.

“El turismo deportivo es una industria global en expansión. La articulación entre liderazgo deportivo internacional y liderazgo legislativo nacional fortalece la confianza y proyecta estabilidad para continuar atrayendo grandes eventos al país”, expresó Pérez.

La coincidencia en este escenario del liderazgo de MLB y del más alto liderazgo legislativo dominicano reafirma la voluntad de avanzar hacia una agenda país de largo plazo que permita consolidar a la RD como hub regional del béisbol y del turismo deportivo.