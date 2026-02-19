Agencia Nacional Antidopaje hace un llamado preventivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta de la Agencia Nacional Antidopaje de RD (ANARD), doctora Laura Anabel Pinedo, hizo un llamado preventivo a todos los atletas, entrenadores y personal de apoyo sobre el peligro inminente de utilizar ungüentos, bálsamos o aceites "artesanales" que contengan derivados de la planta de cannabis (marihuana) o extractos de hoja de coca para el tratamiento de lesiones musculares y articulares.

La Comisión de Inteligencia Antidopaje de la ANARD ha recibido información que varios atletas están usando este tipo de ungüentos y pomadas como parte del tratamiento de lesiones deportivas.

Pinedo destacó que existe la creencia errónea de que el uso de sustancias prohibidas de forma tópica no se refleja en los controles de dopaje. Señaló que todos los cannabinoides naturales y sintéticos están prohibidos en ompetición.