Dos ex peleadores de UFC actuarán en República Dominicana

La promotora dominicana Fighting Force, en colaboración con la organización internacional Gamebred Fighting Championship (Gamebred FC), presidida por la estrella de UFC Jorge Masvidal, se preparan para presentar un evento de artes marciales mixtas que promete marcar un hito en la escena del deporte de combate en la República Dominicana.

Rodolfo Dauhajre informó que la cartelera, pautada para el 10 de abril próximo, ha comenzado a generar expectativa tras anunciarse uno de sus primeros enfrentamientos principales: un combate entre dos reconocidos ex peleadores de UFC, Anthony Smith y Chase Sherman, quienes se medirán en la división de peso pesado.

La presencia de atletas con experiencia en el más alto nivel mundial de MMA es muy significativo para el crecimiento de este deporte en el país, que se consolida como un escenario para grandes eventos.