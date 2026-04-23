¿Quién es AJ Dybantsa, el posible pick #1 del Draft de la NBA?

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El alero de BYU, AJ Dybantsa, considerado uno de los principales candidatos a la primera selección del draft, hizo el anuncio el jueves. Dybantsa lideró la nación con un promedio de 25.5 puntos por partido en su única temporada universitaria, además de 6.8 rebotes y 3.7 asistencias por encuentro.

Es el primer jugador en lograr una temporada con esos promedios y ser nombrado All-American por consenso desde que Larry Bird lo hiciera con Indiana State en 1978-79.

"Ahora el trabajo comienza de nuevo", dijo Dybantsa. "Muchos jugadores de la NBA me han dicho que, al llegar allí, todo vuelve a empezar. Estoy deseando dar el siguiente paso, ser un novato y aprender de todos los veteranos".

Dybantsa hizo el anuncio en la Escuela Davis de su ciudad natal, Brockton, Massachusetts, cuna de grandes figuras del boxeo como Rocky Marciano y Marvin Hagler, entre otros.

“Es la ciudad de los campeones”, dijo Dybantsa. “Solo quiero ser considerado uno de esos campeones”.

Dybantsa asistió a la Escuela Davis hasta quinto grado y afirmó que aún valora las enseñanzas que recibió allí, incluyendo la importancia de la educación. Por eso, aunque se unirá a la NBA, Dybantsa continuará sus estudios y seguirá cursando una licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Brigham Young (BYU).

Dybantsa obtuvo honores unánimes de All-America y fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 y Novato del Año de la Big 12.

Gracias a su atletismo, su envergadura y su alto nivel de habilidad, no había muchos jugadores capaces de igualar a Dybantsa en la universidad.

El Draft de la NBA de 2026 está programado para comenzar el 23 de junio. La fecha límite del 24 de abril para ser elegible para el draft hará que muchos jugadores, como Dybantsa, anuncien sus intenciones. La Lotería del Draft de la NBA se llevará a cabo el 10 de mayo. Aquí presentamos a los 14 equipos que intentarán obtener la primera selección.