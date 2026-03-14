Albert Pujols listo para MLB

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Albert Pujols sigue demostrando que está listo para dirigir en las Grandes Ligas. Conoce el ambiente, aprendió junto a grandes dirigentes durante su carrera y ya sabe lo que es ganar como manager en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y en la Serie del Caribe.

Su trabajo con la Selección de Béisbol de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol ha sido muy positivo; solo falta que llegue la oportunidad en MLB.

Bien por la federación

Un aplauso para la Federación de Béisbol por limitar el acceso al clubhouse. Ese espacio debe ser exclusivo para jugadores, personal autorizado, y en esta edición del torneo se ha manejado con mucho más orden y respeto.

Ruta final del Clásico

El Clásico entra en su etapa decisiva: hoy juegan Puerto Rico vs Italia a las 2:00 pm y luego Venezuela vs Japón en loanDepot Park de Miami. Mañana va una semifinal.