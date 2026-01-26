Andrés Feliz entrega camiseta selección basket a Collado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MADRID, ESPAÑA.

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, recibió la camiseta del jugador Andrés Feliz, armador del equipo nacional de basket masculino de mayores, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) Madrid 2026.

Collado, quien representa al Gobierno dominicano en la Fitur se mostró contento y complacido por el gesto del jugador dominicano Feliz, de 28 años.

La Fitur se centra en impulsar la sostenibilidad y la innovación en el sector turístico global.

Feliz, nativo del sector capitalino de Guachupita, egresado de la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, pertenece a la plantilla del equipo de Real Madrid, de la Liga ACB de España de Primera División, le entregó al ministro Collado la camiseta de su uso, la No. 10.

Collado expresó que “es un honor que jóvenes dominicanos como Feliz, sirvan de ejemplo para las actuales y futuras generaciones de deportistas y amantes del baloncesto”.

Junto a Collado y Feliz estuvieron presentes en el encuentro Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), y su vicepresidente Junior Páez (Jipy), quien además es el gerente general del combinado tricolor, y el ingeniero Kelvin Mendoza.

Uribe, por su lado, resaltó los orígenes de este gran jugador dominicano, Andrés Feliz, y en lo que se ha convertido para el país, todo un símbolo de superación, calidad y trabajo.

Resaltó el apoyo y patrocinio del Banco de Reservas, patrocinador del equipo dominicano. La escuadra quisqueyana se encuentra participando en las Ventanas Clasificatorias al Campeonato Mundial de Catar 2027, donde forma parte del grupo A en el que registra 1-1, empate con México, y del cual forman parte también Estados Unidos 2-0 y Nicaragua 0-2. Los deportistas compartieron.