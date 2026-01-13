Anunciarán hoy a los ganadores de las GL y premiarán el novato de año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ganador del trofeo al premio “Novato Dominicano del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas”, será anunciado y galardonado hoy en un acto a celebrarse a partir de las 2:30 de la tarde en el Restaurante Fratello, en el Ensanche Naco de Santo Domingo.

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, Jasson Domínguez, jardinero de los Yankees de New York, y Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, son los principales nominados para conquistar el galardón “Novato Dominicano del Año 2025 en Grandes Ligas”.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición. Cuenta con el patrocinio de Banco BHD, Cerveza Presidente, Ecopetróleo y Pinturas Tropical. La votación es realizada por un panel de periodistas dominicanos expertos en béisbol de la MLB. Ramírez, Domínguez y Hernández figuran como aspirantes al premio del trofeo diseñado por Logomarca, junto a otros 3 jugadores criollos, quienes también realizaron una destacada labor en la pasada campaña de las Ligas Mayores.

Entre ellos están, Warming Bernabel, de los Rockies de Colorado, Ronny Mauricio, de los Mets de New York, y Carlos Vargas, de los Marineros de Seattle. Entre los ganadores del premio de Novato del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Vólquez, Neftalí Féliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Díaz, Luis Gil y otros.