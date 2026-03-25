Yankees vs. Giants en el Opening Night 2026: Horario y dónde ver el inicio de la MLB

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Todas las miradas estarán puestas en San Francisco el miércoles, cuando los Yankees y los Giants inauguren la temporada regular de 2026 con su esperado enfrentamiento en el Oracle Park, como parte de la Noche Inaugural de la MLB.

Y con la nueva temporada llega una nueva forma de ver béisbol, ya que esta será la primera transmisión en vivo de la MLB en Netflix.

Esto es lo que necesitas saber sobre este evento especial que da inicio a la temporada y sobre la MLB en Netflix.

¿Cuándo es el partido inaugural de la MLB y cómo puedo verlo?

El primer lanzamiento del partido entre los Yankees y los Giants en el Oracle Park de San Francisco está programado para las 8:05 p. m. (hora del este) de hoy. Se transmitirá a nivel mundial por Netflix, siendo esta la primera vez que un partido de la MLB se emitirá en directo a través de la plataforma.

Para los fanáticos en el país, el encuentro podrá verse en televisión abierta a través de Teleantillas (Canal 10), que mantiene los derechos de transmisión. Además, el canal Coral 39 complementará la cobertura durante la temporada.

Asimismo, la plataforma oficial MLB.TV permitirá ver todos los juegos mediante suscripción, aunque podrían aplicarse restricciones en algunos encuentros exclusivos.