Winston Royal primer inmortal de Clase 2026

Su nombre retumbará en el Auditorio del Pabellón de la Fama en noviembre venidero.

Winston Royal, armador de la Selección Nacional de Baloncesto, del club Naco y del Mauricio, Báez, se convirtió en el primer atleta electo para recibir el baño de la inmortalidad de la Clase 2026.

El Deporte Dominicano inició oficialmente los trabajos relacionados a la Clase Inmortal 2026 correspondiente al 60 Ceremonial de Exaltación.

Winston, un miembro de la selección nacional en los primeros años dorados del baloncesto dominicano en competiciones internacionales, será exaltado el domingo 15 de noviembre, en un ceremonial que excederá el límite normal de elegidos cada año, ya que incluirá la elección de deportistas que brillaron hasta la década de 1990.

“Por tratarse un ceremonial especial al arribar a la edición número 60, el Comité Permanente ha convenido elegir algunos deportistas cuyas ejecutorias como atletas y propulsores desde los 90’s hacia atrás, sirvieron para elevar el deporte nacional y dieron gloria al país en eventos internacionales”, reconoció el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.

Su trayectoria

Winston Edmundo Royal Rodríguez, nació en San Pedro de Macorís el 23 de agosto de 1957, además de la selección nacional, en el baloncesto superior, mostró su enorme talento como miembro de los clubes Naco y Mauricio Báez. En efecto, fue uno de los pioneros llamados ‘dominican york’ en el basket superior del Distrito, al debutar con Naco el 20 de junio de 1976 en un partido contra San Carlos, siendo uno de los héroes en la victoria de su tropa 79-72.

Con la Selección

Hizo su debut con la selección nacional anotando 18 puntos en la primera victoria (90-88) de República Dominicana sobre Estados Unidos en un torneo internacional, durante el Primer Campeonato Panamericano Juvenil de 1976 celebrado en Brasil.

De Royals, cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía siete años, se afirma que era el único jugador nativo que podía terminar un contraataque con un tiro exterior.

Asistió a la universidad de Albany State en la ciudad de Nueva York, tras ser egresado de la escuela secundaria de Tilden.