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Reconocimiento especial 

José Antonio Rodríguez recibe el Soberano al Mérito en los Premios 2026

“Que nuestros hijos y nuestros nietos no recuerden este mundo por las guerras, sino por la paz”

José Antonio Rodríguez, cantautor dominicano.

José Antonio Rodríguez, cantautor dominicano.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La gala de los Premios Soberano 2026 rindió homenaje al cantautor y exministro de Cultura José Antonio Rodríguez, quien recibió el Soberano al Mérito por su trayectoria artística y su aporte a la cultura dominicana.

Al recibir la estatuilla, Rodríguez expresó con emoción: “Que nuestros hijos y nuestros nietos no recuerden este mundo por las guerras, sino por la paz”.

 Sus palabras resonaron como un llamado a la esperanza y a la construcción de un legado cultural que trascienda generaciones.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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