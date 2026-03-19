José Antonio Rodríguez recibe el Soberano al Mérito en los Premios 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La gala de los Premios Soberano 2026 rindió homenaje al cantautor y exministro de Cultura José Antonio Rodríguez, quien recibió el Soberano al Mérito por su trayectoria artística y su aporte a la cultura dominicana.

Al recibir la estatuilla, Rodríguez expresó con emoción: “Que nuestros hijos y nuestros nietos no recuerden este mundo por las guerras, sino por la paz”.

Sus palabras resonaron como un llamado a la esperanza y a la construcción de un legado cultural que trascienda generaciones.