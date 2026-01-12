El Barcelona gana la Supercopa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Agencia AFP

El Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, ayer domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año también ante su gran rival.

Raphinha (36') adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2') respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4') volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6') acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73') marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo. La escuadra azulgrana comenzó con el control de la posesión ante un equipo blanco que planteó una rígida defensa en bloque más bajo que habitualmente para salir al contragolpe.

Tras un inicio de partido con un ritmo lento, las ocasiones empezaron a surgir. Los merengues gozaron de dos con balones a la espalda de la zaga. Primero, un remate tímido de Vinícius (15') que detuvo Joan García y, luego, un disparo forzado de Gonzalo (33') que el meta catalán atrapó.

Después, el Barcelona respondió con un zurdazo de Raphinha en un mano a mano que salió desviado. Pero, más tarde, el brasileño se rehízo y abrió el marcador con un potente latigazo tras recibir la asistencia de Fermín López.

Vinícius en combustión

Cuando faltaba poco para que el duelo se marchara al descanso, llegó la locura. Primero, Vinícius se inventó un magistral tanto tras regatear a Jules Koundé en el área con un caño y definir por abajo ante Joan García. Luego, Lewandowski superó a Thibault Courtois por alto a pase de Pedri González para poner la ventaja 2-1.