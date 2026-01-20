Águilas Cibaeñas se despiden de la temporada con un mensaje de gratitud a su afición

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras quedar fuera de la contienda en el Round Robin 2025-2026, las Águilas Cibaeñas emitieron un comunicado oficial para agradecer el respaldo de su militancia, marcando el cierre de un ciclo caracterizado por el esfuerzo y la resiliencia en el terreno de juego.

A través de sus canales oficiales, el conjunto aguilucho destacó la lealtad de sus seguidores, quienes acompañaron al equipo tanto en el Estadio Cibao como en cada visita durante la serie semifinal.

"Gracias a nuestra fiel fanaticada de las Águilas Cibaeñas por el apoyo incondicional durante toda la temporada, en casa y en la ruta, en cada juego y en cada momento", expresó la organización.

Un cierre con la frente en alto

A pesar de no alcanzar el pase a la Gran Final, la gerencia y el equipo resaltaron que esta campaña fue una muestra de entrega y carácter. Con este mensaje, el equipo santiaguero pone fin a su participación en el actual torneo invernal, enfocándose desde ya en la reestructuración para el próximo año.

"Así se cierra una temporada de entrega, carácter y logros compartidos", concluyó el comunicado, dejando claro que, aunque el resultado deportivo no fue el esperado, el vínculo con su "fanaticada mamey" se mantiene más sólido que nunca.