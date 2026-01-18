Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas reaccionaron con firmeza ante la decisión de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) de anular el partido frente a los Toros del Este y repetirlo. En un comunicado oficial, el club calificó la medida como “sorprendente y desproporcionada”.

“El Gobierno de la liga ha tomado una decisión que no guarda proporcionalidad con el supuesto error administrativo”, señala el documento. El equipo insiste en que el juego se ganó en el terreno y que la sanción no corresponde a la magnitud del hecho.

El error señalado por los Toros se refiere a la inscripción del roster, pero las Águilas aseguran que todos los jugadores estaban debidamente registrados y que solo seis importados participaron en el encuentro.

Águilas Cibaeñas responden a LIDOM tras anulación de partido contra Toros del Este

“La configuración del roster no influyó en el resultado del partido”, subraya el comunicado. Para el club, la medida de repetir el juego afecta la credibilidad del torneo y genera incertidumbre en los fanáticos.

Las Águilas exhortaron a la LIDOM a reconsiderar la decisión y recordaron que “los campeonatos deben definirse en el terreno de juego, no en los despachos”.