Continúa hoy con tres partidos béisbol invernal

Con tres partidos a jugarse simultáneamente se reanuda hoy el Torneo de Béisbol Invernal 2025, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.

En el Estadio Francisco Micheli de La Romana, a partir de las 7:30 de la noche, las Estrellas Orientales buscarán detener su racha de tres derrotas al hilo cuando se midan a los Toros del Este.

Los verdes (16-22) ocupan el quinto puesto, pero solo a un juego del cuarto lugar que ostentan los Tigres del Licey (16-20). Mientras lo taurinos exhiben récord de 22-17 para mantenerse firmes en el segundo lugar.

En el estadio Quisqueya-Juan Marichal, los Tigres del Licey jugarán como homeclub ante los Leones del Escogido. Los azules vienen de vencer precisamente a los rojos con jonrón en el décimo de Ronny Mauricio.

Licey ocupa el cuarto luego con récord de 16-20, a medio juego de los Gigantes del Cibao (17-19), mientras que los Leones tratarán de sacudirse en su lucha de salir del sótano al exhibir foja de 15-22.

En el Estadio Cibao, las Aguilas Cibaeñas reciben los Gigantes del Cibao. El partido está señalado para las 7:30 de la noche.