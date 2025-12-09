Pelota Invernal
Continúa hoy con tres partidos béisbol invernal
Las Estrellas Orientales buscarán detener una racha negativa de tres derrotas al hilo en el estadio de los Toros del Este.
Con tres partidos a jugarse simultáneamente se reanuda hoy el Torneo de Béisbol Invernal 2025, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.
En el Estadio Francisco Micheli de La Romana, a partir de las 7:30 de la noche, las Estrellas Orientales buscarán detener su racha de tres derrotas al hilo cuando se midan a los Toros del Este.
Los verdes (16-22) ocupan el quinto puesto, pero solo a un juego del cuarto lugar que ostentan los Tigres del Licey (16-20). Mientras lo taurinos exhiben récord de 22-17 para mantenerse firmes en el segundo lugar.
Béisbol
Con jonrón de Ronny Mauricio, Licey deja en el terreno al Escogido
Primitivo Cadete
En el estadio Quisqueya-Juan Marichal, los Tigres del Licey jugarán como homeclub ante los Leones del Escogido. Los azules vienen de vencer precisamente a los rojos con jonrón en el décimo de Ronny Mauricio.
Licey ocupa el cuarto luego con récord de 16-20, a medio juego de los Gigantes del Cibao (17-19), mientras que los Leones tratarán de sacudirse en su lucha de salir del sótano al exhibir foja de 15-22.
En el Estadio Cibao, las Aguilas Cibaeñas reciben los Gigantes del Cibao. El partido está señalado para las 7:30 de la noche.