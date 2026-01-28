PLD inicia su reunión ordinaria: conoce los temas a tratar

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El secretario de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo, informó que la reunión que lleva a cabo la organización política este miércoles tiene carácter ordinario, con el objetivo de poner varios temas sobre la mesa, siguiendo una agenda presentada por el moderador Danilo Medina.

Olivo indicó que asistieron 44 compañeros al inicio; se mencionaron las excusas de Juan Ariel Jiménez, Jaime David Fernández Mirabal, Andrés Navarro, Nayib Chaede y Chati Marioti, mientras otros miembros se incorporaban.

Además, afirmó que el tema fundamental a tratar es la presentación de una propuesta de protocolo para las aspiraciones presidenciales, elaborado por una comisión que ha trabajado con los aspirantes públicos.

También señaló que la agenda incluye un informe de coyuntura económica presentado por Luis Reyes, secretario de Asuntos Económicos del PLD, para conocimiento y toma de posiciones políticas y económicas del partido.

Asimismo, sostuvo que se escuchará un informe sobre la implementación de la línea organizativa y electoral del PLD, enfocada en la reorganización de estructuras territoriales en torno a recintos y colegios electorales.