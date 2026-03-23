Con mina de talento, arranca torneo nacional béisbol de pequeñas ligas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Con la participación de cientos de niños de todo el país fue inaugurado oficialmente el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas de la Academia La Javilla, dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En pantalla gigante se presentó la rueda de prensa donde se anunció el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas.

Luego los mejores momentos de la visita de los niños a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Y posteriormente un resumen del reconocimiento especial a periodistas deportivos que apoyan a los niños.

Las palabras centrales tuvieron a cargo del joven dirigente John Carmona, presidente de la entidad organizadora, quien dio la bienvenida a cada uno de los atletas de los equipos participantes, así como a los invitados y familiares de los jugadores.

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“Estas iniciativas impulsan el talento joven, promoviendo el deporte y valores, con la participación de jugadores de toda parte del país”, afirmó Carmona. Y agregó: “Lo que vemos ahí en el terreno es una mina de talento, futuros peloteros de Grandes Ligas”.

Informó que en la justa verán acción los mejores talentos en edades de 13-14 años, por lo que desde ya se perfila será un gran evento.

“Quiero manifestar que de manera objetiva se ve sencillo realizar un torneo de este nivel, pero no es así, ya que se requiere de un gran esfuerzo para reunir un talento nato como el que hoy exhiben los equipos aquí presentes”, precisó John.

Recordó que el torneo agrupará ocho equipos, divididos en dos grupos A y B, para una mejor tabla de clasificación.

El juramento deportivo estuvo a cargo del pelotero Justin Santana.

La primera bola la lanzó Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte, el bateador de honor fue Fernando Geraldino, ejecutivo de Seaboard y el catcher fue Diógenes de la Cruz, en representación del Comisionado de Béisbol, Junior Noboa.

Al final se produjo un tremendo show con las mascotas de Lidom y los niños aprovecharon para cantar, bailar y tirarse fotos.

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Desde este lunes y hasta el sábado, desde las 10:00 de la mañana, se podrá seguir cada juego por CDN Deportes y el canal de YouTube de la Academia La Javilla.

Se está compitiendo en las edades de 13-14 años con proyección de firmar para el 2028. El certamen agrupa ocho equipos, divididos en grupo A y B,

El grupo A lo integran:

Angeles Orientales

Representante de la región Oriental, integradas por jugadores de las provincias de San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia, pertenecientes a los programas de TBA, Arias & Goodman, Carlos Guzmán, José Serra “Los Cubbies”, José Hazim “Los Tiburones” y Daniel Paulino PBA.

Truenos del Este (Región Este)

Por atletas de Hato Mayor, Monte Plata, Boca Chica, San Antonio y Guerra, de las academias A&E Baseball, Josué Herrera, Chapita y Valentín.

Leones del Norte (Región Norte),

Por Jarabacoa, Constanza, Villa Altagracia, Bonao y La Vega, por prospectos de los programas de World Baseball, Blanco, Go Ministrys y Wilber Núñez.

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Tigres del Distrito Nacional (Distrito Nacional)

Por los sectores de Alma Rosa, Los Minas, Invivienda, Villa Duarte y Los Mameyes, peloteros de las academias La Javilla, John Carmona y Caraballo Sport.

Grupo B

Los Guerrero del Cibao

Representante de la región del Cibao, integrados por peloteros de las provincias de Santiago, Valverde, Montecristi, Dajabón, Puerto Plata y Moca, pertenecientes a academias de A&E Baseball, D’Aza, Alan Baseball, Papucho All Star, Jenden Baseball, Tite Baseball y Jim Baseball.

Piratas del Sur (región Sur).

Compuesto por prospectos de San Cristóbal, Azua, Haina, Baní, Barahona, Elías Piña y San José de Ocoa de los programas Ramos, Rey Corporán, Banana, Minaya y Chacón.

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Los Bravos (Santo Domingo)

Integrados por jugadores de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Pedro Brand de los programas Niche Team y Edgar Herrera.

Bufalos del Oeste (región del Oeste)

Representante de la región Oeste, con jugadores de Guerra, San Luis y Elías Piña, provenientes de los programas de Miguelón MVP y Bauti.

El evento continúa hoy con varios partidos.