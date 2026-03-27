Anuncian celebración torneo béisbol doble A provincia La Romana

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La Asociación de Béisbol de La Romana (ABERO) anunció la celebración de su tradicional torneo de béisbol doble A, en opción a la Copa Central Romana Corporation, dedicado al licenciado Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), a iniciar este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad de la región Este.

Así lo informó el veterano dirigente Eduardo Phipps, presidente de la entidad organizadora con sede en la ciudad de La Romana.

“Todo está preparado para la inauguración este domingo de nuestro torneo de béisbol doble A, en el cual se disputará la Copa Central Romana, y estará dedicado a al licenciado Juan Núñez Nepomuceno, presidente de FEDOM.

Añadió que para la institución deportiva de béisbol que preside es más que un honor poner en juego una vez más la Copa Central Romana Corporation y dedicar el evento a un hombre que ha estado llevando a cabo una loable labor en su función de presidente de FEDOM.

“No hay duda que cada año que pasa el béisbol sigue fortaleciéndose en todas las categorías, y todo al gran trabajo de Juan junto a otros miembros de la institución que preside”, afirmó.

Phipps agradeció también la ocasión para resaltar el respaldo que por año ha venido dando al deporte, especialmente al béisbol, la corporación agroindustrial y turística en República Dominicana (Central Romana Corporation), la cual nunca ha escatimado esfuerzos para que rostros de niños y jóvenes se mantengan siempre alegres dentro las actividades deportivas.

Señaló que en el evento verán acción los equipos de los Tiburones de Bayahibe, Sacallamas de Villa Pereyra, Los Mulos de Villa Hermosa, Los Angeles de la Curva, Red Sox Alberto López y la tradicional franquicia de Papagayo Central Romana Corporation.