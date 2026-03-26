¡Avanzan! Angeles y Bravos clasifican a playoffs Torneo Nacional de Pequeñas Ligas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Angeles Orientales y los Bravos de Santo Domingo obtuvieron ayer sus boletos a la serie semifinal al ganar sus respectivos compromisos correspondiente al Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña, en el complejo Juan José -Vivo- Carmona, del sector de Villa Duarte.

Los orientales finalizaron segundo en el Grupo A con récord de 2-1 y enfrentarán mañana a los Piratas del Sur (3-0), mientras los Bravos (2-1) chocan hoy contra los Tigres del Distrito (3-0).

Los ganadores se medirán en la gran final a efectuarse el sábado. Los tres partidos están señalados para arrancar a las 10:00 de la mañana en el complejo Juan José -Vivo- Carmona.

Los orientales vencieron a primera hora 11-4 a los Leones del Norte. El zurdo abridor Saif Encarnación (1-0) lanzó cuatro y un tercio de entradas de tres vueltas, cuatro imparables, con siete boletos y cuatro ponches para acreditarse la victoria. Fue relevado por Wander de los Santos, quien se encargó de retirar a los dos bateadores enfrentó en rol de relevo.

Perdió Angel Reyes (0-1) al ser castigado al permitir cinco anotaciones, con tres imparables, incluidos doble con tres boletos.

La tropa comandada por Abraham Solano (Frank) contó con los bates de Dayan González, Argimiron Monegro y Maicol Peña, quienes dispararon par de inatrapables cada uno con dos empujadas.

Por los Leones, Cristian Valdez, Ernesto Torres, Edinson Alvarez y Edward Valdez conectaron un indiscutible.

De su lado, los Bravos de Santo Domingo avanzaron al derrotar 9-2 a los Guerreros del Cibao.

Ganó Arismendy Martínez (1-0) y perdió Kelvin Alvarez (0-1). Cristian Hernández empujó tres vueltas con doble y fly de sacrificio. Frandy Cedeño y Diego Blanco también trajeron carreras para el plato. Carlos Collado bateó de 4-3 en la derrota.

El magno evento que reúne a ocho equipos es organizado por la Academia La Javilla.