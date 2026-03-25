Guerreros dejan en terreno a Bufalos en Torneo Nacional Béisbol Pequeñas Ligas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Un wild pitch permitió anotar al corredor Carlos Collado desde tercera base para que los Guerreros del Cibao dejaran en el terreno a los Bufalos del Oeste al vencerlo 5-4, en la continuación del Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el estadio Juan José-Vivo- Carmona de la Academia La Javilla.

Los representantes del Oeste habían empatado el partido en la alta del séptimo episodio al marcar una vuelta productor de un elevado de sacrificio de Richar Mieses, pero los del Cibao no hicieron esperar al marcar la vuelta del gane en el cierre del mismo episodio.

El triunfo correspondió para el relevista Alvin Abreu (1-0), quien trabajó durante cuatro episodios de dos vueltas, tres imparables, con un boleto y dos ponches. Perdió Enyel Valera (0-1) al ceder la vuelta ganadora en el séptimo. Por el Cibao abrió Jordany Suriel, quien lanzó tres innings de tres anotaciones, con cuatro boletos otorgados y tres ponches. Por los perdedores lanzaron también Luis Ogando y Kendry Polanco.

Para la tropa que dirige Alexander de Aza conjuntamente con los coaches Norkis Lora y Alexander fue su primera victoria de la justa que reúne a ocho equipos, divididos en dos grupos.

Carlos Collado anotó dos carreras al despachar un sencillo y negociar dos bases por bolas, Alejandro Rodríguez conectó un hit con una anotada y una empujada; Darian Martínez agregó un doble con una remolcada; Cristian Lugo, Alejandro Rodróguez y Denny Javier ligaron un inatrapable.

Por los Bufalos, Gabriel Mustelier anotó tres carreras y empujó una vuelta; Angel de los Santos y Enyel Valera despacharon un imparable cada uno.

Bravos eliminan a Bufalos

Los Bravos de Santo Domingo eliminaron a los Bufalos del Oeste al vencerlo 12-7, en el tercer partido de la triple jornada celebrada ayer.

Los Bravos ganaron el partido al marcar cinco anotaciones en la alta de la sexta entrada luego de estar debajo en el marcador 7-6.

El abridor Erick Claudio se acreditó la victoria al lanzar tres entradas de dos hits, una carrera, con tres ponches. Perdió Ken Paulino al ser castigado con dos vueltas y no poder sacar un out durante su actuación.

Por los Bravos, Enmanuel Feliz conectó de 5-4, incluido un cuadrangular y cinco vueltas empujadas; Erick Claudio, Frandy Cedeño y Rainer de León conectaron par de imparables cada uno. Jester Almonte, Diego Blanco y Cristian Hernández ligaron un incogible. Por los Bufalos, Juan Hernández despachó un jonrón; Angel de los Santos y Albert un hit.