Brito volvió a realizar el último out en la Final

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Una vez más el jardinero derecho Sácrates Brito se encargó de realizar el último out en otra corona de campeón alcanzada por los Leones del Escogido.

“Cosas del juego”, así llamó Brito a su última atrapada que marcó el tercer out y dio el segundo título en año segudio a su equipo.

Recordó que precisamente realizó el último out en la corona 17 ante los Tigres del Licey y ahora nuevamente en la 18, pero mucho más llamativo fue que el ouut 27 lo hizo también otro 27 de enero.

Junior Lake feliz por victoria

El jardinero Junior Lake, otro de los protagonistas en la conquista del título, dijo sentirse feliz tras la victoria.

“Todos teníamos una misión y era ganar y con Dios delante lo logramos”, precisó Lake.

Agregó que parte del éxito del conjunto se debe al gran trabajo del cuerpo técnico y entrega de cada uno de los jugadores.

De su lado, el campo corto Erik González estar muy contento por ser parte del triunfo.

“Dedico esta victoria a nuestra fanaticada, la cual nos ha dado un gran respaldo”, señaló.

Habla el gerente general

Carlos Peña, gerente general del Escogido, felicitó a cada uno de sus jugadores, al tiempo de agradecer a los directivos escarlatas por confiar en su persona.

“Gracias a Dios pude superar el reto con mucho éxito”, dijo.