Buehler firma con Padres de San Diego

Publicado por AP Creado: Actualizado:

PEORIA, Arizona, EE.UU. .- AP

El lanzador derecho Walker Buehler ha firmado con los Padres de San Diego después de pasar las primeras ocho temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con sus archirrivales, los Dodgers de Los Ángeles.

Buehler estuvo en el clubhouse de los Padres la mañana del martes después de suscribir un contrato de ligas menores con invitación al campamento de Grandes Ligas.

“Sí, se siente un poco raro”, reconoció Buehler al hablar con los reporteros en Arizona, tras ponerse un uniforme marrón y dorado: “Me imagino que hace cinco años se habría sentido mucho más raro, pero este es un deporte loco y esta es una gran oportunidad para mí”. Buehler, de 31 años, dijo que intentará llegar al primer equipo y contribuir de cualquier manera que pueda.

“Soy abridor, y quiero abrir, así que estoy aquí para intentar ganarme un lugar en la rotación”.

Buehler pasó la temporada pasada con Boston y Filadelfia, que lo firmó a finales de agosto después de que los Medias Rojas lo dejaron en libertad. Tuvo dificultades en Boston, pero se vio lo suficientemente bien durante su breve etapa con los Filis como para generar interés de los Padres y de otros equipos.