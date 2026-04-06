Cabrera mantiene gran inicio con joya en triunfo de Cubs

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CLEVELAND. El dominicano Edward Cabrera se bajó con gran entusiasmo de la lomita en la quinta entrada del partido del domingo, golpeando su guante y gritando tras ponchar al venezolano Gabriel Arias. En ese momento, el abridor de los Cachorros llevaba un juego sin hits ni carreras para continuar sus buenos argumentos en el inicio de su carrera en la rotación de Chicago.

Cabrera al final salió sin decisión, pero su esfuerzo fijó el ritmo para una victoria por 1-0 sobre los Guardianes en el Juego 1 de la doble jornada en el Progressive Field.

En un día en que ninguna de las ofensivas logró despegar, Cabrera estuvo en medio de un duelo con el abridor de Cleveland, Slade Cecconi, y ayudó a los Cachorros a apuntarse la victoria.

Tras lanzar seis entradas en blanco en su debut con el conjunto del Norte de Chicago el lunes, Cabrera siguió dicha presentación con otra sólida jornada contra los Guardianes.

El acuerpado diestro trabajó hasta el sexto episodio, limitando al lineup de Cleveland a un imparable.

En dos salidas, Cabrera ha permitido apenas dos hits a los 41 bateadores que ha enfrentado, con nueve ponches en 11.2 innings durante ese lapso.