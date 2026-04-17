Caminero, Ramírez y Ozuna pegan jonrones

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Nacionales8

Piratas7

PITTSBURGH .AP. James Wood conectó un sencillo para impulsar una vuelta en la décima entrada y los Nacionales de Washington superaron ayer jueves 8-7 a los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Marcell Ozuna despachó jonrón y empujó tres vueltas . Oneil Cruz pegó de 5-2 con dos bases robadas.

Rays5

M. blancas3

CHICAGO .AP. Junior Caminero conectó un jonrón y los Rays de Tampa anotaron dos veces gracias a boletos con las bases llenas en la novena entrada para remontar y vencer 5-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Caminero conectó su cuarto jonrón y un hit en cinco turnos.

Angelinos11

Yankees4

NUEVA YORK .AP. Mike Trout conectó su quinto jonrón de la serie y los Angelinos de Los Ángeles se sobrepusieron a un cuadrangular de Aaron Judge, su octavo del año, en su victoria 11-4 sobre los Yankees de Nueva York

Trout se convirtió en el cuarto en conectar cinco jonrones en una serie contra los Yankees. Los otros fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990), según la investigadora de MLB Sarah Langs. Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-0.

Cleveland4

Orioles2

MILWAUKEE . AP. El dominicano Leody Taveras rompió un juego sin hit de Parker Messick en el noveno en la derrota de los Orioles de Baltimore 4-2 a manos de los Guardianes de Cleveland.

Messick terminó el juego cediendo dos hits, con nueve ponches en ocho entradas. El dominicano José Ramírez bateó su cuarto jonrón, con dos empujadas. Angel Martínez de 4-0. Juan Brito de 3-0. Por Orioles, Leody Taveras de 2-1. Samuel Basallo de 3-0.

Gigantes3

Rojos0

CINCINNATI .AP. Landen Roupp permitió un hit en seis entradas y Matt Chapman conectó un doble en la victoria de los Gigantes de San Francisco 3-0 sobre los Rojos de Cincinnati.

Por los Gigantes, Willy Adames de 3-1. Rafael Devers de 4-0. Por

Por los Rojos, Elly De La Cruz de 4-0.