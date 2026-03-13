Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Video viral: la divertida reacción de Cristopher Sánchez en el Clásico tras escuchar una pregunta en otro idioma

Corea y República Dominicana se enfrentarán esta noche en busca de avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Merilenny Mueses

El Clásico Mundial de Béisbol ha dejado momentos inolvidables para los fanáticos. Los peloteros han llenado de orgullo a República Dominicana con su desempeño en el terreno, pero también han protagonizado escenas divertidas que rápidamente se vuelven virales en redes sociales.

Uno de los momentos más recientes lo protagonizó el lanzador zurdo Cristopher Sánchez, quien reaccionó con sorpresa a una pregunta de un periodista en un idioma distinto al español durante una rueda de prensa.

En el encuentro habitual con los medios, el pitcher dominicano fue sorprendido con la intervención del comunicador y, tras escuchar la pregunta, respondió entre risas: “Espérate eo… ¿klk?”, provocando carcajadas entre los presentes por su espontaneidad.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos fanáticos destacaron la reacción natural del jugador y hasta le han hecho memes.

Juego de hoy

Mientras tanto, Corea y República Dominicana se enfrentarán esta noche en busca de avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

El duelo también marca un hecho particular: será la primera vez que la selección dominicana se enfrente a un equipo asiático en cualquier etapa del torneo.

Para este decisivo partido, el estelar lanzador zurdo Cristopher Sánchez será el encargado de abrir por la República Dominicana.

