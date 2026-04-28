Elly De La Cruz en sensacional inicio de temporada

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El sensacional campocorto de los Rojos de Cimcinnati, Elly De La Cruz, está disfrutando de un gran inicio de temporada, donde ha sido una pieza clave para que su equipo ocupe el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional con un récord de 18-10, para un porcentaje de .643, con un partido de ventaja sobre los Cachorros de Chicago.

El espigado jugador de 6'6" de estatura y oriundo del municipio de Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, ha visto acción en los 28 juegos de su equipo, con 126 apariciones al plato, 113 turnos, 24 anotadas, 31 hits, 5 dobles, 9 jonrones, 14 extrabases, 63 bases alcanzadas, 20 remolcadas, 6 bases robadas, 13 bases por bolas, 36 ponches, AVG .274, OBP .349, SLG .558, OPS .907, OPS+ 144, WAR 1.3.

Lidera los dominicanos en varios renglones ofensivos

De La Cruz lidera a todos los peloteros dominicanos en jonrones (9), carreras anotadas (24), bases alcanzadas (63), porcentaje de slugging (.558) y OPS (.907).

Asimismo, es segundo, entre los criollos, en carreras remolcadas (20) y WAR (1.3); tercero en promedio de bateo (.274), hits (31) y bases robadas (6).

Líderes Dominicanos en esta temporada en MLB

AVG

1. Vladimir Guerrero TOR .340

2. Otto López MIA .314

3. Elly De La Cruz CIN .274

4. Jesús Sánchez TOR .266

5. Junior Caminero TBR .259

. Oneil Cruz PIT .259

JONRONES

1. Elly De La Cruz CIN 9

2. Junior Caminero TBR 8

. Oneil Cruz PIT 8

4. José Ramírez CLE 6

5. Samuel Basallo BAL 5

. Ángel Martínez CLE 5

. Gary Sánchez MIL 5

REMOLCADAS

1. Oneil Cruz PIT 24

2. Elly De La Cruz CIN 20

3. Ramón Laureano SDP 18

4. Luis García Jr. WSH 16

. Manny Machado SDP 16

ANOTADAS

1. Elly De La Cruz CIN 24

2. Oneil Cruz PIT 19

. Otto López MIA 19

. José Ramírez CLE 19

5. Junior Caminero TBR 17

HITS

1. Vladimir Guerrero Jr. TOR 34

2. Otto López MIA 33

3. Elly De La Cruz CIN 31

4. Oneil Cruz PIT 29

5. Junior Caminero TBR 28

. Julio Rodríguez SEA 28

DOBLES

1. Willy Adames SFG 10

2. Miguel Andújar SDP 6

. Vladimir Guerrero Jr. TOR 6

. José Ramírez CLE 6

5. Varios con 5

TRIPLES

1. Geraldo Perdomo ARI 3

2. Ramón Laureano SDP 2

. Otto López MIA 2

4. Varios con 1

BASES ROBADAS

1. José Ramírez CLE 11

2. Oneil Cruz PIT 10

3. Elly De La Cruz CIN 6

. Geraldo Perdomo ARI 6

. Fernando Tatis Jr. SDP 6

BASES ALCANZADAS

1. Elly De La Cruz CIN 63

2. Oneil Cruz PIT 58

3. Junior Caminero TBR 55

4. Otto López MIA 51

5. José Ramírez CLE 48

OBP

1. Vladimir Guerrero Jr. TOR .426

2. Otto López MIA .360

3. José Ramírez CLE .357

4. Geraldo Perdomo ARI .350

5. Elly De La Cruz CIN .349

SLG

1. Elly De La Cruz CIN .558

2. Oneil Cruz PIT .518

3. Junior Caminero TBR .509

4. Otto López MIA .486

5. Vladimir Guerrero .460

OPS

1. Elly De La Cruz CIN .907

2. Vladimir Guerrero Jr. TOR .886

3. Otto López MIA .846

4. Junior Caminero TBR .845

5. Oneil Cruz PIT .838

WAR

1. Otto López MIA 1.4

2. Elly De La Cruz CIN 1.3

3. José Ramírez CLE 1.0

4. Vladimir Guerrero Jr. TOR 0.9

5. Ramón Laureano SDP 0.6

. Samuel Basallo BAL 0.6