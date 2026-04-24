El show de Elly de la Cruz

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

A sí es la pelota: Elly de la Cruz tiene más jonrones que Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr y Fernando Tatis Jr juntos.

Al llegar a la jornada del jueves, el carismático jugador de Cincinnati tenía 8 jonrones.

La proyección sería pasar de los 40 y quizás llegar a los 50.

¡Y eso sería fantástico!

¿Qué ha pasado?

El año pasado se agotó al final.

Pasó el invierno fortaleciendo su cuerpo y hasta declinó ir al Clásico Mundial de Béisbol.

Ahora lo vemos explosivo en el terreno.

El cambio más espectacular es que tiene más jonrones (8) que bases robadas (6) y eso nadie lo esperaba.

Con 24 años de edad, Elly es un sólido candidato a un contrato de 10 años.

¿Qué valor? Lo primero es que se paga más por dar jonrones que por robar bases. Tomando en cuenta que puede ejecutar bien cada faceta del juego, la conversación sobre un contrato a largo plazo debería comenzar en los 500 millones.

¡Es un show en el terreno!

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