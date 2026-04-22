Elly pega 7mo y 8vo jonrón; García Jr. dispara de 5-4

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Cincinnati12

Rays6

TAMPA BAY. El dominicano Elly De La Cruz despachó su séptimo y octavo cuadrangular de la temporada y empujó cinco carreras en la victoria de los Rojos de Cincinnati 12-6 sobre los Rays de Tampa Bay.

De La Cruz pegó de 5-3, con tres anotadas. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-2 con una anotada.

Yankees4

M. Rojas0

BOSTON. El abridor dominicano Luis Gíl lanzó seis y un tercio de entradas en blanco y Giancarlo Stanton conectó cuadrangular y doble empujadores de tres vueltas en la victoria de los Yankees de Nueva York 4-0 ante los Medias Rojas de Boston.

Gil (1-1), en su labor completa, aceptó dos hits, con tres boletos y dos ponches. Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 3-0 con una anotada.

Guardianes8

Astros5

CLEVELAND. Con un rally de seis carreras en la baja del octavo episodio los Guardianes de Cleveland vencieron 8-5 a los Astros de Houston.

El dominicano Angel Martínez bateó su tercer jonrón y un sencillo en ccuatro turnos en la victoria. José Ramírez de 3-1 con dos anotadas.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 4-1.

Nacionales11

Bravos4

Washington. El dominicano Luis García Jr. disparó de 5-4, incluido tres vueltas remolcadas, en el triunfo de los Nacionales de Washington 11-4 sobre los Bravos de Atlanta.

Perdió el dominicano Reynaldo López (0-1) al ser castigado con cuatro carreras al compás de cinco imparables, incluido un cuadrangular, con tres boletos y un ponche en una entrada.

Por los Nacionales, García Jr. de 5-4, Nasim Núñez de 4-1, con una anotada y una empujada.

Cerveceros12

Detroit4

DETROIT. Brice Turang empujó cuatro carreras y Cerveceros de Milwaukee vencieron 12-4 a los Tigres de Detroit.

Por Milwaukee, el receptor dominicano Gary Sánchez disparó un triple en cinco turnos, con una anotada y una vuelta empujada.