Escogido se impone con dos triples de Héctor Rodríguez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIDOM

Sócrates Brito conectó dos dobles y un sencillo, mientras Héctor Rodríguez fletó dos triples, para que los Leones del Escogido vencieran 6-3 a los Gigantes del Cibao este sábado crepuscular en la continuación del torneo otoño-invernal 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, el segundo consecutivo, los Leones empataron con las Estrellas Orientales en el cuarto lugar, ambos con marca de 18-24.

Escogido y Estrellas se ubican a 10.5 juegos del primer lugar y a medio juego de los Gigantes (17-24), que ocupan el sótano tras sufrir su quinta derrota seguida.

Los dos triples de Rodríguez lo convierten en el jugador número 22 en lograr esa hazaña en LIDOM desde 1951, de acuerdo con el Libro de Récords de Félix García.

“Mi mentalidad siempre fue la misma, llegar a base para que mi compañero, el que vaya a batear detrás de mí, me traiga”, precisó Rodríguez en un encuentro con la prensa después del partido.