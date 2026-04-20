¿Quién fue Patrick Muldoon, actor conocido de telenovelas estadounidenses?

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El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en Days of Our Lives y Melrose Place, falleció repentinamente el 19 de abril, según confirmó su representante a Variety. Tenía 57 años.

Muldoon comenzó su carrera como actor mientras aún estudiaba en la Universidad del Sur de California, donde jugaba en el equipo de fútbol americano, con un papel en dos episodios de la comedia de situación ¿Quién manda aquí?

Tras graduarse, se hizo aún más conocido con una participación de tres episodios interpretando a Jeffrey Hunter, el antiguo novio de Kelly Kapowski (interpretada por Tiffani Thiessen) en Salvados por la campana.

En 1992, Muldoon fue elegido para el papel de Austin Reed en la telenovela Días de nuestra vida, personaje que interpretó desde sus inicios hasta 1995. Regresó más de diez años después para retomar el papel entre 2011 y 2012.

El actor también trabajó en Melrose Place, interpretando al villano Richard Hart entre 1995 y 1996.

En la gran pantalla, entre sus papeles más destacados se encuentra el de Zander Baraclow en Starship Troopers (1997). También apareció en varias películas de Lifetime y Hallmark, y trabajó junto a Bruce Willis en Deadlock (2021). Su última película, un thriller sobre un negocio de drogas que sale mal, titulado Dirty Hands, se estrenará a finales de este año.

Este nativo de Los Ángeles también produjo varias películas a lo largo de su carrera, entre ellas The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful y Riff Raff.

Su proyecto de producción más reciente fue la película Kockroach, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin, que actualmente se encuentra en producción.

Además de su pareja y su hermana, a Muldoon le sobreviven sus padres, Deanna Muldoon y Patrick Muldoon, Sr., su cuñado Ahmet Zappa, su sobrina Halo Zappa y su sobrino Arrow Zappa.