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Quevedo calienta su nuevo disco: El Baifo está en casa, mañana algo va a pasar en la isla

Y añade: «Hasta mañana. El Baifo está en casa. Y en el cielo 8 estrellas brillarán».

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Las Palmas de Gran Canaria.  El cantante Quevedo ha citado a sus seguidores en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad, a estar atentos a lo que pase este lunes a las 20.30 horas en la playa de Las Canteras, con varios mensajes crípticos en Instagram que aumentan la expectación sobre el lanzamiento de su nuevo disco.

El pasado 6 de abril, Quevedo colocó dos enormes lonas en la fachada de un edificio de la calle Fuencarral de Madrid: una con una foto suya haciendo una mueca de locura mientras abrazaba a un cabrito, rodeando por ocho estrellas amarillas (tantas como islas de Canarias), y otra con la expresión «El Baifo», un localismo canario que él mismo se encargaba de explicar.

El Baifo, detallaba esa lona, significa: «1. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias», «2. locución verbal, ‘Se me fue el baifo’. Pérdida momentánea de control y olvido repentino» y «3. ‘El Baifo. Pedro Luis Domínguez Quevedo» (su nombre completo).

Imagen publicada por Quevedo en su Instagram. EFE

Imagen publicada por Quevedo en su Instagram. EFEEFE

Desde entonces, la mayoría de sus seguidores apuestan a que ese será el título de su tercer disco, tras ‘Donde quiero estar’ (2023) y ‘Buenas noches’ (2024), un álbum del que ya ha publicado un par de temas de adelanto: ‘Ni borracho’ y ‘Scandic’.

Este domingo, incide en esa misma línea en su cuenta de Instagram, con una publicación donde dice «Mañana algo va a pasar en la isla, por aquí. 20.30. Esta es la zona», junto a un plano de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Y añade: «Hasta mañana. El Baifo está en casa. Y en el cielo 8 estrellas brillarán».

Desde su discográfica han rechazado desvelar nada sobre el contenido de lo que va a pasar este lunes en la playa de la capital grancanaria, pero muchos de sus seguidores apuestan a que será algún tipo de anuncio sobre su tercer disco. EFE

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