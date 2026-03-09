¡Explosivo! Bates de República Dominicana noquean a Holanda

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

MIAMI, Florida. República Dominicana desplegó ayer su poder ofensivo y una impecable labor monticular para derrotar por nocaut 12-1 a Países Bajos en el LoanDepot Park, partido correspondiente al Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro concluyó en la séptima entrada por la regla de nocaut, luego de que Juan Soto despachara jonrón solitario que puso ventaja de once vueltas.

Vladimir Guerrero Jr. abrió el camino con un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, mientras que Junior Caminero y Austin Wells también se volaron la cerca en el quinto episodio durante un rally de seis anotaciones que prácticamente sentenció el encuentro.

Vladimir Guerrero Jr. y Ketel Marte festejan con un fuerte abrazo tras jonrón del primero.

Luis Severino abrió el partido y trabajó cuatro entradas de tres hits, una carrera y cinco ponches.

El triunfo

Luego, el bullpen dominicano volvió a lucir dominante, retirando las restantes entradas sin carreras y manteniendo intacta la racha de los relevistas en el Clásico.