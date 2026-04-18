Voluntariado Banreservas asiste a familias afectadas por inundaciones en varias provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Voluntariado Banreservas desplegó un operativo simultáneo de asistencia humanitaria en respuesta a las inundaciones que afectaron comunidades de Sabana Perdida y Los Alcarrizos, en Santo Domingo, así como los municipios de Imbert y Montellano, en Puerto Plata.

Durante la jornada, los voluntarios distribuyeron colchonetas, artículos para el hogar, electrodomésticos y kits de limpieza y primeros auxilios, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a las familias impactadas por las recientes lluvias.

Esta iniciativa responde a la necesidad de asistir a hogares que han perdido gran parte de sus pertenencias como consecuencia de las precipitaciones y desbordamientos ocurridos en los últimos días.

La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, quien encabezó el operativo en Puerto Plata, agradeció la colaboración de todos los participantes en esta jornada solidaria.

“Desde el Voluntariado Banreservas reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades en momentos difíciles. Continuaremos atentos a las necesidades de la población para brindar el apoyo oportuno que requieran”, expresó.

Asimismo, indicó que, ante el pronóstico de nuevas lluvias, la institución se mantendrá vigilante y en disposición de asistir a las comunidades afectadas. Exhortó, además, a la ciudadanía a seguir las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para prevenir situaciones de riesgo.

Voluntariado Ban Reservas

Como parte de su labor social, el Voluntariado Banreservas reiteró su vocación de servicio mediante la entrega de cientos de artículos de primera necesidad, en respaldo a los sectores más vulnerables del país.