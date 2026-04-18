Víctor Bautista: "El periodista que no entienda la IA estará ciego, pero el que no entienda la ética estará desnudo"

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El periodista y consultor estratégico Víctor Bautista advirtió que la inteligencia artificial generativa ha redistribuido el poder narrativo en los medios de comunicación y que los periodistas que no dominen esa tecnología "estarán ciegos", aunque quienes la usen sin marco ético "estarán desnudos".

Bautista, CEO de Mediáticos Consultores en Comunicación, intervino como conferencista en el III Congreso de Medios Digitales y Redes Sociales organizado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), celebrado en Santo Domingo bajo el lema "Transformando la narrativa informativa con inteligencia artificial".

En su ponencia "Comunicación estratégica y medios digitales: El nuevo poder de la narrativa", el también escritor y columnista presentó datos del Reuters Institute de Oxford según los cuales el uso semanal de herramientas de IA se duplicó en un solo año del 18 al 34 por ciento y señaló que casi uno de cada tres usuarios ya no hace clic en el enlace de origen cuando recibe una respuesta generada por inteligencia artificial en los buscadores.

"La velocidad sin verificación es propaganda. La transparencia es la nueva credibilidad. Y la narrativa sigue siendo humana", sostuvo Bautista ante los asistentes al congreso, dedicado al periodista, escritor y director del Listín Diario, Miguel Franjul.

El conferencista planteó que el periodista contemporáneo necesita convertirse en un "ingeniero de peticiones" capaz de formular instrucciones precisas a los modelos de inteligencia artificial para obtener hallazgos relevantes, y destacó las capacidades de investigación documental profunda que ofrecen plataformas como ChatGPT, Gemini y Claude.

"Un periodista dominicano con un teléfono inteligente tiene hoy acceso a capacidades de investigación que hace cinco años solo estaban disponibles en redacciones con presupuestos millonarios. Lo que no se ha reducido es la asimetría de formación", afirmó Bautista, quien es autor del libro “El copiloto invisible, IA para gestionar crisis y narrativas.”

Víctor Bautista durante su exponencia

Bautista citó casos internacionales como el del Philadelphia Inquirer, que desarrolló un asistente de investigación para navegar 350.000 artículos de archivo; la plataforma ScribNews de Infobae, que incrementó la productividad editorial en un 35 por ciento; y el COA Beat Assistant en Filipinas, que redujo en un 80 por ciento el tiempo de análisis de informes de auditoría gubernamental.

En materia de ética, el consultor alertó sobre el fenómeno del "AI slop" —contenido sintético de baja calidad y recordó que en 2024 y 2025 se emitieron videos generados por IA como noticias reales en cadenas de televisión internacionales. "El costo de fabricar una crisis de reputación es cero dólares. El costo de recuperarse es incalculable", advirtió.

La jornada fue inaugurada por Franjul con la conferencia "Inteligencia Artificial y los periodistas robots: ¿Aliados o reemplazados?" y contó además con la participación del director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar de Jesús Batista Carrasco, y del presentador de noticias Roberto Cavada, entre otros expositores.

El congreso incluyó paneles sobre credibilidad en tiempos digitales, con las periodistas Azize Melgen y Evelyn Belliard, y sobre periodismo joven y agenda pública, con los comunicadores Cristian Cabrera, Shaddai Eves y Gilbert Guzman.