FEDOM y MLB realizan 4ta clínica de béisbol infantil

La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), la gerencia del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB), realizaron este jueves la cuarta y última clínica de béisbol dirigida a niños de 8 a 10 años.

Alrededor de 300 niños participaron en la actividad, celebrada en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde recibieron enseñanzas técnicas y motivacionales de un destacado grupo de peloteros activos y exjugadores, en una jornada cargada de entusiasmo, aprendizaje y alegría.

“Feliz de estar con todos ustedes y agradecemos a todas estas luminarias que están aquí, que a su vez nos ayudan a impactar positivamente a la niñez dominicana”, expresó Juan Núñez, presidente de FEDOM, durante el acto.

De su lado, Cristian Reyes, director de MLB en República Dominicana, valoró el compromiso de todos los involucrados.

“De parte de MLB le damos las gracias a los niños y a los jugadores por comprometerse a ayudar a estos niños, que son quienes nos van a representar en el futuro”, indicó.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, motivó a los participantes a soñar en grande.“Esto está hecho para ustedes, para que lo disfruten. Esperamos que esto les sirva para convertirse en un (Sergio) Alcántara o un (Emilio) Bonifacio. Y cuando ustedes sean grandes ligas, quiero que hagan lo mismo con otros niños”, apuntó Cruz.

La algarabía de los niños fue especialmente notoria con la presencia de Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Licey, quien los exhortó a sacar el mayor provecho de la experiencia.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, también destacó el valor social de la iniciativa.

“Quiero agradecer a Dios por permitirnos compartir esta iniciativa que realizan la Federación, MLB y la gerencia del Clásico Mundial”, manifestó.