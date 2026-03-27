¡A la final! Tigres vencen Bravos y pasan a la final

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Tigres del Distrito noquearon 15-5 a los Bravos de Santo Domingo para obtener su pase a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña, en el complejo Juan José-Vivo Carmona, del sector de Villa Duarte.

Para la tropa comandada por Leo Mercedes fue su cuarta victoria seguida tras finalizar invicto 3-0 en la serie regular y de paso quedar en primer lugar en el Grupo A. Ahora esperan por el ganador de mañana viernes entre Angeles Orientales y Piratas del Sur para disputar la gran final.

La victoria correspondió para Justin Santana (2-0), quien lanzó cuatro y un tercio de entradas de cinco anotaciones, seis imparables, dos boletos y dos ponches. Perdió Enmanuel Isaac Martínez (0-1) al ceder tres vueltas en dos episodios.

Sobresalieron a la ofensiva por los Tigres, Albert Bautista, Omar Guerra, Yan Carlos Santana, Ramón Vargas, Esteban Brito y Darwuins Avila. Por los Bravos, Enmanuel Félix, Erick Claudio, Frandy Cedeño y Juan Carlos Osoria.