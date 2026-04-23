La causa mortal de los accidentes en la Autopista 6 de Noviembre

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad de Hatillo permanece conmocionada tras el accidente ocurrido el pasado martes en la Autopista 6 de Noviembre, donde tres personas perdieron la vida.

Residentes y conductores habituales de la zona advierten que esta vía se ha convertido en un punto crítico por la imprudencia al volante y las condiciones de la infraestructura.

Testimonios recogidos señalan que muchos choferes circulan distraídos con el celular, mientras los vehículos de carga transitan a gran velocidad sobre un puente que, según denuncian, no está preparado para soportar tanto peso. Además, los cruces de la carretera han sido cerrados, lo que incrementa la preocupación de los vecinos.

“Las autoridades no dicen nada, y la gente se distrae con los celulares”, expresó Ramiro Beltre , motorista de la zona. Por su parte, Luis Alejandro subrayó que el puente de vía no está diseñado para recibir cargas tan pesadas, lo que aumenta el riesgo de nuevos incidentes.

La tragedia ha reavivado el reclamo de la comunidad para que se tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad de quienes transitan por esta importante vía.