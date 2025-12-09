Gigantes del Cibao adquieren a Fernando Abad, Jimmy Cordero y otros desde los Leones del Escogido

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao anunciaron la adquisición de los lanzadores Fernando Abad, Jimmy Cordero, Wilber Dotel y del jardinero Ricardo Céspedes, como parte de un movimiento realizado con los Leones del Escogido.

En la transacción, los Gigantes cedieron a Wilkin Ramos, Ángel Sánchez, Jeral Pérez y un Pick de cuarta ronda del Draft de Novatos.

La información fue ofrecida por el gerente de operaciones Jaylon Pimentel, quien destacó el valor que aporta cada uno de los nuevos Gigantes y aseguró que su llegada fortalece las aspiraciones del equipo.

También aprovechó para agradecer la entrega y profesionalidad de los jugadores que fueron enviados a los Leones del Escogido.

Fernando Abad, veterano lanzador zurdo de 39 años y nativo de La Romana

Es uno de los brazos más confiables del circuito otoño-invernal. Abad presenta récord de por vida de 18 victorias y 14 derrotas, acompañado de una sólida efectividad de 3.29 en 238.1 entradas lanzadas.

En ese trayecto ha ponchado a 224 bateadores, con un impecable WHIP de 1.20, y suma además 33 juegos salvados, demostrando su capacidad para asumir roles de alta responsabilidad en el bullpen.

Su experiencia, control y presencia en los momentos grandes lo mantienen como una pieza de impacto inmediato dentro del bullpen del equipo.

Jimmy Cordero, lanzador derecho nativo de San Cristóbal y con 34 años, llega con la experiencia de nueve temporadas en la pelota invernal.

El veterano relevista, quien ha pasado toda su carrera en la liga vistiendo el uniforme de los Leones del Escogido, se ha establecido como un brazo de fuerza y de confianza en las entradas finales.

A lo largo de su trayectoria acumula marca de 2-4 con una efectividad de 3.01 en 86.2 episodios, además de 17 juegos salvados. Ha ponchado a 76 bateadores y presenta un WHIP de 1.33, números que muestran su capacidad para dominar a los contrarios y manejar situaciones de alta presión.

Wilber Dotel, un joven lanzador abridor de 23 años que pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh, donde está catalogado como el prospecto número 28 del sistema. Su ascenso ha sido constante, al punto de que recientemente fue añadido al roster de 40.

Durante la temporada del 2024, Dotel vio acción en Doble A, donde terminó con récord de 7-9, efectividad de 4.15 en 125.2 entradas, además de 131 ponches y un sólido WHIP de 1.23

Ricardo Céspedes, un jardinero de 28 años que, aunque ha tenido participación limitada en la liga (solo 12 partidos y 5 turnos oficiales), sigue siendo un jugador con herramientas interesantes y proyección para aportar profundidad en los jardines. Su habilidad atlética y su versatilidad en el terreno lo convierten en un recurso valioso para ayudar en el outfield.

Durante el verano, Céspedes vio acción en el béisbol mexicano, donde dejó números que llaman la atención. Bateó para un promedio de .318, con 1 cuadrangular, 15 carreras remolcadas, además de 7 dobles y 7 bases robadas, demostrando una combinación de contacto, velocidad y capacidad para crear situaciones ofensivas.

El gerente Pimentel también informó que los lanzadores Fernando Abad y Jimmy Cordero estarán disponibles desde mañana con los Gigantes y que el jardinero Ricardo Céspedes podría unirse en la próxima semana.