Gigantes vencen a las Estrellas

Los Gigantes del Cibao derrotaron ayer por 8-7, en 10 entradas, a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Se trata de la cuarta victoria al hilo del conjunto con sede en San Francisco de Macorís, que ahora mejora su récord en 17-19 y se conserva en la tercera posición del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal.

Las Estrellas dejaron su récord en 16-22.

El partido lo ganó Anderson Pilar (2-2), el derrotado fue Patrick Weigel (1-2), mientras que el salvamento se lo acreditó Reymín Guduán, su primero del torneo.

Las Estrellas marcaron las dos primeras carreras del partido en el cierre del primer episodio por lanzamiento desviado del abridor de los Gigantes Shane Green, lo que aprovechó Raimel Tapia para anotar desde la tercera, mientras que la segunda vino por error en tiro del receptor Kenny Pipel.

Deyvison de los Santos disparó jonrón de dos carreras y Nomar Mazara aportó otro para los Gigantes (17-19).