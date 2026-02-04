Grupo Rica dedica XV Torneo de Béisbol RBI a Nelson Cruz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El béisbol de la RBI Fundación Rica de Villa Altagracia mantendrá su alto estándar con la dedicatoria de la XV versión al astro en retiro y actual gerente general del equipo de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el caballeroso Nelson Cruz.

Así quedó establecido al aceptor Cruz, de muy buen grado, la carta contentiva del homenaje entregada en sus manos por el director de Negocios Internacionales del Grupo Rica, Braulio Brache Álvarez; y el director ejecutivo de Fundación Rica, Wenceslao Soto, durante un encuentro con la prensa la pasada semana en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La apertura del evento está pautada para el sábado 21 de marzo en el legendario estadio capitalino del Ensanche la Fe.

“Nos complace informarle que usted ha sido la persona seleccionada para dedicarle el XV torneo por sus méritos, trayectoria profesional y deportiva, lo que le ha convertido en un ejemplo a nivel nacional e internacional, apegado a los principios y valores que les adornan”, ponderó de Cruz.

“Es un gran honor, un gran placer poder rendir homenaje a una figura como la de Nelson Cruz con este 15vo Torneo RBI”.