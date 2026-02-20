Contra Corea del Sur
Ichiro Suzuki guio Japón a segundo título clásico mundial
Los dominicanos, dirigidos por Felipe Alou, tuvieron pobre actuación en el clásico al ser eliminados por Holanda
El jardinero Ichiro Suzuki se convirtió en el héroe ofensivo en la conquista del segundo Clásico Mundial de Béisbol 2009 logrado por Japón al vencer 5-3, en diez entradas, a su acérrimo rival oriental, Corea del Sur.
El sencillo remolcador de dos vueltas al jardín central del bateador zurdo se produjo ante el lanzador Chang Yong Lim, en un Dodger Stadium, de Los Angeles, que albergó a 54,846 fanáticos.
Su actuación en el clásico le cupo el honor de merecer la distinción de Jugador Más Valioso de la segunda edición del evento que reúne a los mejores jugadores del mundo.
Japón había sido el verdugo de Corea en la edición del clásico del 2006, pero Corea le retornó el favor en las semifinales de los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, por lo que ese partido final del 2009 sirvió para definir la supremacía asiática en el béisbol.
El abridor nipón Hisashi Iwakuma se fue con una labor de siete entradas y dos tercios, para cuatro hits, dos carreras, con dos boletos y seis ponches para irse sin decisión. El triunfo fue para Yu Darvish (1-0), quien se metió en serios problemas en la novena tanda, al permitir la carrera del empate de 3-3, y ocasionar así la entrada extra, y la derrota para Chang Yong Lim (0-1), al permitir las dos últimas carreras de Japón.
Japón campeón primer Clásico Mundial de Béisbol
RD cayó ante Holanda
El seleccionado dominicano, dirigido por Felipe Alou, cayó sorpresivamente ante Holanda (Países Bajos), con pizarra de 3-2. Luego derrotó a Panamá 9-0. Pero en partido por la clasificación volvieron a caer ante Holanda, 2-1.
También asistieron al Clásico, Johnny Cueto, Odalis Pérez, Ubaldo Jiménez, Juan Cruz, José Arredondo, Julio Mañón, Dámaso Marte, Rafael Pérez y otros.