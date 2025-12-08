Jeff Kent, elegido al Salón de la Fama

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Jeff Kent ha sido elegido para formar parte del grupo del 2026 del Salón de la Fama, según la votación del Comité de la Era Contemporánea del Béisbol anunciada la noche del domingo. Los candidatos necesitaban recibir 12 votos (75 por ciento) en las boletas emitidas por el comité de 16 miembros para ganar la elección. Kent recibió 14 votos (87.5%).

El resto de los resultados son los siguientes: Carlos Delgado (9 votos, 56.3%); Dale Murphy (6 votos, 37.5%); Don Mattingly (6 votos, 37.5%); Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela recibieron cada uno menos de cinco votos.

Kent construyó gran parte de su carrera sobre un rasgo poco común para un segunda base: la producción con el madero. Conectó 351 de sus 377 jonrones como segunda base, convirtiéndose en el líder de todos los tiempos en la posición.