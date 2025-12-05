Sorteo del Mundial 2026: Así quedaron los doce grupos del torneo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Copa Mundial 2026 definió los doce grupos de la competición que se iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección argentina arrancará la defensa de la corona en el Grupo J, donde comparte zona con Argelia, Austria y Jordania.

El primer día de competición estará marcado por los dos partidos del Grupo A, que reunirá a México, uno de los países anfitriones, contra Sudáfrica en el Estadio Azteca y Corea del Sur se medirá al cuarto representante de la UEFA proveniente del repechaje, que puede salir de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda.

Por otro lado, el Grupo L apunta a ser el Grupo de la Muerte con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, mientras que el Grupo I no se queda atrás con las presencias de Francia, Senegal, Noruega y el segundo representante del Repechaje Internacional, que saldrá de Bolivia, Surinam e Irak.

Grupos del Mundial 2026