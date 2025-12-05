Copa Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026: Así quedaron los doce grupos del torneo
El evento desarrollado en el Kennedy Center de Washington definió el camino que afrontarán los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá
El Copa Mundial 2026 definió los doce grupos de la competición que se iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección argentina arrancará la defensa de la corona en el Grupo J, donde comparte zona con Argelia, Austria y Jordania.
El primer día de competición estará marcado por los dos partidos del Grupo A, que reunirá a México, uno de los países anfitriones, contra Sudáfrica en el Estadio Azteca y Corea del Sur se medirá al cuarto representante de la UEFA proveniente del repechaje, que puede salir de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda.
Por otro lado, el Grupo L apunta a ser el Grupo de la Muerte con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, mientras que el Grupo I no se queda atrás con las presencias de Francia, Senegal, Noruega y el segundo representante del Repechaje Internacional, que saldrá de Bolivia, Surinam e Irak.
Grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá