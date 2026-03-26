Jeremy Peña evita ir a lista de lesionados

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El campocorto titular de los Houston Astros, Jeremy Peña, fue incluido el miércoles en la plantilla del Día Inaugural y evitará la lista de lesionados tras fracturarse la punta de un dedo antes del Clásico Mundial de Béisbol.

Peña sufrió la lesión durante un partido de exhibición mientras jugaba para la República Dominicana el 4 de marzo. Volvió a ver acción en un juego el martes, durante un partido de exhibición contra el equipo de Triple-A de Sugar Land, conectando un jonrón de 394 pies que constituyó su único imparable en cuatro turnos al bate.

"Me sentí bien", declaró Peña a los periodistas. "Siento que, en este momento, la preocupación no es el dedo. El dedo está listo para la acción. Es cuestión de acumular turnos al bate y sentir que uno está preparado. He estado inactivo desde el 4 de marzo y no he enfrentado a ningún lanzador en absoluto, así que se trata de volver a entrar en ese ritmo de juego".

Los Astros inaugurarán la temporada en casa este jueves, enfrentándose a Los Angeles Angels.

El jugador de 28 años fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas el año pasado, temporada en la que bateó para .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840.

El cerrador de los Astros, Josh Hader, tal como se esperaba, fue colocado en la lista de lesionados mientras continúa recuperándose de una inflamación en el bíceps.

Hader se perdió el final de la temporada pasada debido a una distensión en la cápsula del hombro; en la campaña anterior registró una marca de 6-2 con 28 salvamentos y una efectividad (ERA) de 2.05 en 48 apariciones.